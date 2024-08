Rain Vor 150 Jahren schnaufte das erste Dampfross bei Rain

Am 15. August 1874 wurde die Bahnlinie Donauwörth-Ingolstadt dem öffentlichen Verkehr übergeben. Wie es dazu kam und was in den Jahrzehnten danach passierte. Ein Blick zurück in die Geschichte mit dem Fokus auf Rain und die Lechbrücke.