Vorfahrt missachtet in Rain: Blechschaden

Weil sie ein von rechts kommendes Auto übersehen hatte, baute eine Frau in Rain einen Unfall.

In Rain ist es zu einem Unfall gekommen, weil eine Fahrerin ein anderes Auto übersehen hatte. Der Unfall ist am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr an der Kreuzung Bayernstraße/Vinzenz-Lachner Straße passiert. Eine 45-jährige Frau wollte mit ihrem Auto auf der Vinzenz-Lachner-Straße die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei übersah sie den Wagen einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrerin.

Auto übersehen: Zusammenstoß in Rain

In der Kreuzung kam es zu einem leichten Zusammenstoß, meldet die Polizei Rain. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)

