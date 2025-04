Vorstand im Amt bestätigt

Kürzlich fand die Mitgliederversammlung mit Wahlen des BRK-Kreisverbandes Nordschwaben in Rain am Lech statt. Vorsitzender Johann Natzer ließ die Wahlperiode Revue passieren und berichtete von den gemeisterten Herausforderungen und Erfolgen. Schatzmeister Michael Häcker informierte über die Finanzlage und Stefan Reinelt, Vorsitzender des Haushaltsausschusses ging auf die Ergebnisse der Revisionsberichte ein. Gewählt wurden neben dem Vorstand auch die Mitglieder des Haushaltsausschusses sowie die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Bezirks- und Landesversammlung. Die Wahl wurde von Robert Augustin, BRK-Bezirksgeschäftsführer von Schwaben, geleitet. Es wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihrem Amt für die nächsten vier Jahre bestätigt. Der Vorstand umfasst folgende Personen: Johann Natzer als 1. Vorsitzender, Oberbürgermeister Jürgen Sorré als 1. stellvertretender Vorsitzender, Oberbürgermeister David Wittner als 2. stellvertretender Vorsitzender, Birgit Baier als Chefärztin, Sebastian Burkhardt als stellvertretender Chefarzt, Michael Häcker als Schatzmeister, Sandor Weber als stellvertretender Schatzmeister und Prof. Dr. Christian Kanth als Justiziar. Im Kreisvorstand sind auch Vertreter der ehrenamtlichen Gemeinschaften des Roten Kreuzes, der Bereitschaften, des Jugendrotkreuzes und der Wasserwacht vertreten. Der Vorstand hat in ihrer konstituierenden Sitzung Monika Albinger als Beauftragte für die Sozialarbeit und Wolfgang Fackler MdL als Konventionsbeauftragten hinzuberufen. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns die Mitglieder entgegen gebracht haben“, sagte Johann Natzer. „Unser Ziel ist es, die begonnen Arbeit fortzusetzen, den Kreisverband weiterzuentwickeln, die Herausforderungen der Zukunft anzupacken und die Interessen unserer Mitglieder bestmöglich zu vertreten.“ „Wir sind überzeugt, dass wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen können und wir laden alle Mitglieder ein, sich aktiv einzubringen“, führt Natzer weiter aus.

