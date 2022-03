Rain-Wallerdorf

vor 16 Min.

Vor knapp 30 Jahren erschütterte ein tödlicher Bruderzwist Wallerdorf

Die beiden Brüder sind im Familiengrab auf dem Dorffriedhof in Wallerdorf beigesetzt.

Plus Am 15. April 1994 kommt es auf einem Bauernhof im Rainer Stadtteil Wallerdorf zu einer Bluttat. Erst drei Wochen später wird dort ein Leichnam gefunden.

Von Barbara Würmseher

Grabsteine erzählen unendlich viele Geschichten. Wer die Inschriften studiert, kann erahnen, dass sich hinter jeder einzelnen Schicksale verbergen. Mitunter gibt es Lebensgeschichten großer Persönlichkeiten, kriminelle Hintergründe, mysteriöse Zusammenhänge oder menschliche Tragik. In einer Serie erinnern wir an Verstorbene, die für solche Schicksale stehen. In Folge sechs geht es um den Brudermord von Wallerdorf. Josef und Hermann S. - Täter und Opfer - sind beide im Familiengrab auf dem Dorffriedhof beigesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen