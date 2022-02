Rain

18:00 Uhr

Warteschlange vor der Eisdiele in Rain: Wohin sollen die Kunden?

Zur Hauptsaison stellen sich vor der Eisdiele in Rain die Kunden in einer langen Schlange an.

Plus Ein Anwohner ärgert sich, wenn sein Hoftor von Menschen blockiert wird, die vor der Rainer Eisdiele anstehen. Wie könnte eine Lösung für das Problem aussehen?

Von Barbara Würmseher

Sommer, Sonne, Eisdiele - dieser Dreiklang zieht in Rain regelmäßig so viele Menschen an, dass sich dicht gedrängte Schlangen vor dem Eismosena in der Hauptstraße 12 bilden. Der Anblick vieler anstehender Kunden ist in der wärmeren Jahreszeit durchaus keine Seltenheit. Für die Stadt ist das beliebte Geschäft absolut ein gewünschter Publikumsmagnet, und Schleckermäuler nehmen die Wartezeiten billigend in Kauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen