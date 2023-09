Rain

vor 32 Min.

Warum es nur aktuell auf Umwegen zum Schulzentrum Rain geht

In der Rainer Kraftwerkstraße, die direkt zum Schulzentrum führt, haben just am Tag vor Beginn des neuen Schuljahres die Bauarbeiten begonnen. Die Sperrung verhindert die Zufahrt zu Real- und Mittelschule von dieser Seite im Süden der Schulen.

Plus Just zum ersten Schultag wurden Kraftwerkstraße und Fasanenweg in Rain gesperrt, da Kanalarbeiten und mehr nötig sind. Das ist nicht die einzige Behinderung.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Während der Schulstart an der Grundschule Rain baulich bedingt holprig war - rein in den Container, raus aus dem Container gibt es auch am Schulzentrum der Lechstadt Umstände, die den jetzt neu gestarteten Betrieb erschweren. Dort laufen ja nicht nur die Bauarbeiten für den Neubau kontinuierlich weiter, die vor allem die Mittelschule betreffen, weil diese in einem Modulgebäude untergebracht ist. Dort gibt es vielmehr jetzt noch eine weitere längerfristige Baustelle, die vor allem zu Stoßzeiten für Behinderungen sorgen kann.

Die Kraftwerkstraße, die südlich des Geländes verläuft und normalerweise Hauptzubringer zu Real- und Mittelschule ist, wurde just am Tag vor Schulbeginn komplett gesperrt. Ebenso ein Teilstück des angrenzenden Fasanenwegs bis hin zum Bauhof. Der Bagger hat begonnen, die Asphaltschicht aufzureißen und das Erdreich freizulegen. Bis mindestens Pfingsten 2024 wird die Straße nicht benutzbar sein, sofern die Witterung in den Wintermonaten die Arbeiten nicht zudem verzögert. Lediglich Müllabfuhr und Fahrzeuge, die das Wasserwerk ansteuern, haben freie Fahrt. Schulbusse allerdings oder Eltern, die ihre Kinder privat bringen beziehungsweise abholen wollen, müssen sich eine andere Route suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen