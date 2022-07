Rain

Was kommt ins Ziegelmoos: Insel, Zebrastreifen oder beides?

An der Einmündung Ziegelmoosstraße/Lerchenweg in Rain soll eine Querungshilfe für Fußgänger entstehen. Wie sie aussehen soll, wird noch geprüft. In jedem Fall aber sollen der Gehsteig saniert und die große, trichterförmige Zufahrt zur Ziegelmoosstraße verkleinert werden.

Plus Die Situation für Fußgänger im Rainer Ziegelmoos ist nicht geklärt. Jetzt beschäftigte sich der Stadtrat mit zwei Varianten und kam zur Überzeugung, eine dritte prüfen zu lassen.

Von Barbara Würmseher

Der Kreisverkehr im Rainer Ziegelmoos an der Einmündung Lerchenweg/Ziegelmoosstraße war lange ein politisches Thema im früheren Stadtrat, ehe die fertigen Pläne zu den Akten gelegt wurden. Widerstand hatte sich bekanntlich in der Bevölkerung geregt. Das war im Jahr 2018. Inzwischen ist der fehlende Mittelstreifen erneuert und gibt Verkehrsteilnehmern eine bessere Orientierung. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Denn für Fußgänger soll nach wie vor eine bereits in Auftrag gegebene Querungshilfe entstehen, damit diese sicherer zwischen Ziegelmoossiedlung und Altstadt (Wasserturm) unterwegs sein können.

