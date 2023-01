Rain

vor 48 Min.

Wechsel bei der PI Rain: Ralf Schurius geht, Peter Grießer kommt

Plus In einem Festakt würdigten Vertreter von Polizei und Kommunalpolitik die Leistungen des scheidenden Inspektionsleiters und begrüßten seinen Nachfolger.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Rain: Nach sechs Jahren in der Tillystadt und 43 Dienstjahren insgesamt wurde Erster Polizeihauptkommissar Ralf Schurius jetzt mit einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Erster Hauptkommissar Peter Grießer als sein Nachfolger willkommen geheißen. Mit großer Wertschätzung für beide Polizeibeamten vollzogen Justiz und Kommunalpolitik diese personelle Veränderung in der kleinen PI, in deren Zuständigkeitsbereich 22.000 Menschen leben und sich die JVA Niederschönenfeld befindet. Hatte es in früheren Jahren immer mal Diskussionen um die Auflösung der Rainer Dienststelle gegeben, so hatte Schwabens Polizeipräsident Martin Wilhelm gestern eine klare Botschaft: "Die PI Rain hat Bestandsgarantie!"

