Wechsel im Vorstand: Rochade bei den Stadtparkfreunden in Rain

Helmut Herz war sechs Jahre Vorsitzender des Vereins. Frühzeitig hat er seinen Posten zur Verfügung gestellt. Wer das Amt jetzt übernimmt.

Seit einigen Monaten hat der Freundeskreis Stadtpark in Rain nach einem neuen Vorsitzenden gesucht. Helmut Herz hat frühzeitig erklärt, dass er nach sechs Jahren diese Verantwortung abgeben wolle. In der Mitgliederversammlung hat er sich bereit erklärt, als Schriftführer weiterzumachen. So kam es zur Rochade: Der bisherige Schriftführer Adalbert Riehl tauschte mit Herz die Funktion. Beide wurden einstimmig von der gut besuchten Mitgliederversammlung gewählt wie die zweite Vorsitzende Marianne Hirschbeck-Henhapl (Wiederwahl) und Bernd Lichtenstern als Kassier. Er tritt die Nachfolge von Brigitte Kurrer an, die seit der Gründung im Herbst 2009 die Finanzen „vorbildlichst“ – so Rechnungsprüferin Sibylle Hackenberg – geführt hatte.

Als Beisitzer wurden Franz Müller, Gabi Hilz, Rosi Hugl, Anneliese Riehl und Anneliese Stuber bestätigt. Neu dabei sind Karin Bleimeier, Monika Foag, Heidi Prummer und Marianne Würmseher. Monika Hohler, Hildegard Schiller, Marianne und Fritz Wohlrab sowie Gerda Würth kandidierten nicht mehr. Die Wahl hatte Bürgermeister Karl Rehm geleitet, der dem Verein für die stets gute Zusammenarbeit dankte.

Saatkrähen sind der einzige Wermutstropfen für Stadtparkfreunde Rain

Vorstand Helmut Herz konnte eine erfreuliche Bilanz vom letzten "Pandemiejahr“ 2022 vorlegen: Nur der Neujahrsempfang hatte noch ausfallen müssen. Dazu spielte bei zwei der geplanten 20 Terminen das Wetter nicht mit. Der Besuch der stets öffentlichen Veranstaltungen war durchwegs gut – ob Ferienprogramm für Kinder, Meditation, Kaffeenachmittage, Herbstfest oder Mariensingen und "Singen am See“ mit den Volksmusikberatern. Mit 318 Mitgliedern hat der Verein einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Durch die gute Finanzlage wird man 2023 wieder zur Attraktivitätssteigerung des Stadtparks beitragen.

Der "Zaubergarten“ des Vereins, gelegen unmittelbar am großen Spielplatz, ist bei der Tierwelt (Eichhörnchen, Singvögel, gelegentlich auch Igel) be­liebt. Über die jüngsten Gäste ärgerten sich die Versammlungsbesucher allerdings: Die große Eiche wurde erstmals von der Saatkrähen-Kolonie mit zwölf Nestern in Besitz genommen. Bürgermeister Rehm informierte über die Schutzvorschriften. Wenigstens Veranda und der geschotterte Teil des Gartens sind von den ungebetenen Gästen verschont. (arh)