Wegweiser zum Rainer Schützenheim massiv verborgen

Unbekannte haben das Schild zum Rainer Schützenheim massiv umgebogen.

In der Kraftwerkstraße in Rain ist das Wegweiserschild zum Schützenheim massiv verbogen, sodass es ersetzt werden muss. Das teilt die Polizei Rain mit. Diese schätzt den Schaden auf etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)