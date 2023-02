Weiberfasching in Rain: Polizei zieht positive Bilanz

Über 3000 Menschen haben am Donnerstag in Rain eine große närrische Party gefeiert. Es gab nur wenige Zwischenfälle.

Der erste Weiberfasching in Rain nach der Corona-Pause hatte am Donnerstagabend einen regen Zulauf. Dies meldet die Polizei. Rund 3200 Menschen feierten rund um die Tilly-Statue am Rathausplatz eine Party. Die sei weitgehend friedlich geblieben.

Ein paar Einsätze hatten die Gesetzeshüter aber schon. Gegen 23.30 Uhr mussten sie erstmals eingreifen. Im Verlauf eines Streits vor einem Imbiss schlug ein 18-Jähriger einem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn an der Lippe. Der Verweis vom Veranstaltungsgelände und eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 18-Jährigen waren die Konsequenzen.

Eine junge Frau beißt bei der Party in Rain einen 20-Jährigen

Gegen 1.10 Uhr gerieten eine 23- und eine 30-Jährige sowie ein 20-Jähriger aneinander. Fest steht bisher, dass der Mann von der 23-Jährigen gebissen wurde, dieser wiederum seine Kontrahentin anspuckte und die 30-Jährige der jüngeren Frau ein Getränk über den Kopf schüttete. Der genaue Verlauf der Auseinandersetzung bedarf noch der weiteren Aufklärung im Rahmen der Ermittlungen.

Auch für den Rettungsdienst sei die Zahl der Einsätze überschaubar gewesen, so die Polizei. Einige kleinere Verletzungen wurden mit Pflastern versorgt. "Selbst der Umfang von übermäßigem Alkoholkonsums hielt sich in Grenzen", so die Polizei. Deren Fazit: "Insgesamt lässt sich festhalten, dass es dem überwiegend jüngeren Publikum gelungen, ist eine Faschingsparty ohne größere Sicherheitsstörungen zu feiern." (AZ)