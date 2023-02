Wenn's pressiert: neue öffentliche Toilette in Rain

Die WCs des Hotels/Gasthauses Zum Boarn dürfen ab sofort von allen genutzt werden. Die Stadt Rain freut sich über dieses Angebot, das die Situation ein Stück weit verbessert.

Jahrzehntelang waren öffentliche Toiletten in Rain vakant, jetzt tut sich etwas. Wenn es pressiert, gibt es ab sofort eine weitere neue Anlaufstelle. Die Stadt hat eine Absprache mit der Familie Stöckle, die Gasthaus, Metzgerei und Hotel Zum Boarn betreibt, getroffen, nach der die dortigen WCs von jedem genutzt werden dürfen. "Öffentliches WC" verkünden demnach auch vier gelbe Tafeln, die zwischen Hauptstraße und Hinterhof des "Boarn" aufgehängt sind und den Weg zur Toilette ausschildern.

Der Zugang erfolgt von außen über den Hof. Von dort aus führen sowohl eine Treppe als auch ein Aufzug zu den Sanitärräumen im Kellergeschoss. "Sie sind somit barrierefrei erreichbar", erklärt Christian Stöckle, "allerdings nicht rollstuhlgerecht." Rollstuhlfahrer sind dennoch nicht ausgeschlossen, denn hinter dem Küchentrakt gibt es eine räumlich großzügigere Toilette mit breiter Türe. Wer sie nutzen möchte, meldet sich an der Hotelrezeption.

Bürgermeister Karl Rehm bedankt sich für "dieses tolle Entgegenkommen"

Bürgermeister Karl Rehm freut sich über die Bereitschaft der Stöckles, die Stadt hier mit diesem Angebot zu unterstützen. "Das ist ein tolles Entgegenkommen", lobt er die Initiative, die er als Erfolg wertet. "Wir sind keine große Stadt, da hilft man sich gegenseitig", sind sich die Brüder Stefan und Christian Stöckle einig.

Geöffnet ist die öffentliche Toilette beim Boarn von Montag bis Freitag 8 bis 23 Uhr, am Samstag von 8 bis 14.30 Uhr und am Sonntag von 8 bis 23 Uhr. Darüber hinaus gibt es in Rain öffentliche Toiletten im Nebengebäude des Schlosses (geöffnet im Winter von 8 bis 18 Uhr, im Sommer von 8 bis 20 Uhr), im Rathaus (während der dortigen Öffnungszeiten) sowie am Friedhof.

