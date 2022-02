Rain

Wie soll Rain in Zukunft mit Wasser versorgt werden?

Plus Das Wasserwerk in Rain stammt aus den 70ern und müsste für zehn Millionen Euro saniert werden. Nun muss die Stadt entscheiden, welchen Weg sie gehen will.

Von Barbara Würmseher

Die Stadt Rain steht vor einer wegweisenden Entscheidung, mit der sie die Weichen für die kommenden Jahrzehnte stellen wird: Will sie in Sachen Wasserversorgung weiter eigenständig bleiben und sich selbst versorgen? Dann muss sie mittelfristig rund 8,5 Millionen Euro in einen neu zu bauenden Brunnen (1,5 Millionen Euro) und ins Wasserwerk (7 Millionen Euro) investieren. Das wiederum würde bedeuten, dass die aktuell moderaten Wasser-/Abwassergebühren für die Rainer Bürger wohl deutlich steigen – wie hoch, kann derzeit aber nicht in Euro und Cent beziffert werden. Oder aber will sich die Stadt künftig dem Wasserzweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) anschließen und das Wasser von dort liefern lassen? Dann müsste sie deutlich weniger Geld in die Infrastruktur stecken. Allerdings gilt es auch bei dieser Variante erst noch, die Kosten zu ermitteln.

