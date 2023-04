Wieder ein Wohnmobil in Rain beschädigt

Wieder ist in Rain ein Wohnmobil beschädigt worden und erneut wurden Scheibenwischer abgerissen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist wiederholt ein Wohnmobil in Rain beschädigt worden. Dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug sind im Bereich der Bayernstraße in Rain die Scheibenwischer abgerissen worden, zudem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Bereits vor einer Woche wurde ein in der Nähe abgestelltes Wohnmobil auf die gleiche Weise von einem unbekannten Täter beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Tel.: 09090/7007-0 entgegen. (AZ)