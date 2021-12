Wildernder Hund fällt bei Rain ein Reh an

Ein verletztes Reh liegt am ersten Weihnachtsfeiertag hilflos am Lech. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf einen Hund geben können.

Am Samstag, erster Weihnachtsfeiertag, stellte ein Spaziergänger gegen 15.45 Uhr zwischen dem Rainer Stadtteil Unterpeiching und dem Lech ein verletztes Reh fest. Augenscheinlich war das Tier von einem unbekannten Hund verletzt worden, so teilt die Polizei mit. An den Hinterläufen des Rehs waren große Bisswunden zu erkennen.

Aufgrund der starken Verletzungen musste das Reh vom zuständigen Jagdpächter erlegt werden. Zeugen, die am Samstagnachmittag in diesem Bereich etwaige Spaziergänger mit Hund gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain (09090/7007-0) zu melden.