Wildpinkler und betrunkener Radfahrer nach Stadtfest in Rain

Die Polizei zieht Bilanz nach dem Stadtfest in Rain: Das verläuft friedlich, rechtliche Konsequenzen gibt es für Wildpinkler und einen betrunkenen Fahrradfahrer.

Nach dem Stadtfest in Rain zieht die Polizei eine erfreuliche Bilanz. Eingreifen mussten diese nur in wenigen Fällen. Beispielsweise hatte die Unsitte des „Wildpinkelns“ für einige ein Verwarnungsgeld zur Folge, wie die Polizei berichtet. Etwas schwerwiegender sind die Konsequenzen für einen stark angetrunkenen Radfahrer, der auf dem Heimweg vom Stadtfest in Unterpeiching mit dem Fahrrad stürzte. Neben den erlittenen Platz- und Schürfwunden, sieht er nun auch einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch