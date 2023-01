"Wir aus Rain" geht kreativ ins neue Jahr

Plus Die Gemeinschaft "Wir aus Rain" aus Handel und Gewerbetreibenden nutzt die Zusammenarbeit mit dem neuen Innenstadtmanagement. Man will sich noch breiter aufstellen.

Mit frischer Kreativität und innovativen Ideen startet die Gütegemeinschaft "Wir aus Rain" ins neue Jahr. Dazu nutzt der Vorstand eine Kooperation, die sich seit ein paar Monaten bietet: In den beiden Innenstadtmanagern Solveig Lüthje und Markus Jocher von der Firma Cima haben sich zwei Mitstreiter gefunden, mit denen "Wir aus Rain" an einem Strang ziehen kann, um die Attraktivität der Innenstadt weiter zu steigern. Das Duo Lüthje/Jocher wird für ein Jahr von der Städtebauförderung finanziert, um neue Impulse zu geben, beziehungsweise bestehende Prozesse zu unterstützen.