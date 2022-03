Rain

12:30 Uhr

Notker Wolf in Rain: „Wir brauchen Menschen, die Einsamkeit brechen“

Plus Der Benediktiner Notker Wolf las beim Nordschwäbischen Literaturfestival in Rain aus seinem Buch „Ich denke an Sie“. Welche Botschaft dahinter steckt.

Von Barbara Würmseher

Notker Wolf hat ein Leben zwischen Zoologie und Theologie, E-Gitarre und Querflöte, Rockmusik und Klassik, zwischen Naturphilosophie, Astronomie und Mission, politischer Einmischung und klösterlicher Abgeschiedenheit. Er gilt als „Grenzgänger zwischen Himmel und Erde“ – so auch der Titel seiner Biografie. Vor allem aber lebt er für die Menschen und mit ihnen: Notker Wolf ist der einstige Erzabt des Klosters St. Ottilien und Abtprimas (oberster Repräsentant) der Benediktiner. Neben seiner Begeisterung für Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften liegt ihm die Seelsorge am Herzen. Der 81-Jährige war jetzt im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben zu Gast in Rain.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen