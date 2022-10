Rain

vor 50 Min.

Wortwitz und Häme mit Harry G als "Hoamboy" in Rain

Plus Die Tücken des Alltags und die Fluchtmöglichkeiten raus - das ist das Thema von Harry G bei seinem Auftritt in Rain. Das Publikum dankt es mit tosendem Applaus.

Von Jule Eibl Artikel anhören Shape

Mit lauter Musik und unter großem Applaus betritt „Hoamboy“ Harry G, im Rahmen seiner gleich benannten Tour, die Bühne der gut besuchten Dreifachturnhalle in Rain. Der bekannte bayrische Kabarettist, Komiker und Schauspieler ist gebürtiger Regensburger, lebt aber in München. Es ist bereits sein drittes Bühnenprogramm, in dem er mit seiner typisch grantigen Art für Lacher und Beifall sorgt. Und dann heißt es Licht aus, Spot an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

