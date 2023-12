Rain

09:41 Uhr

Schlossweihnacht 2023: Die zauberhaften Tage in Rain sind eröffnet

Plus Die idyllische Schlossweihnacht wird bis Sonntag zum stimmungsvollen Ort der Begegnung. Besucher schildern, was das ganz besondere Flair für sie ausmacht.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Schon lange vor der offiziellen Eröffnung füllt sich Rains schönster winterlicher Platz mit Menschen. Angelockt von Tausenden glitzernder Lichter, von verheißungsvollem Duft und dem Wissen um ein besonderes Ereignis strömen sie herbei und lassen sich die erste Bratwustsemmel schmecken, das erste Steak und alles andere, was die kulinarische Vielfalt an Variationen bietet. Und die ist so enorm, wie die Standbetreiber kreativ sind: Vom veganen Chillie über Schupfnudeln mit und ohne Kraut, Langos, dem eigens kreierten Schlossburger bis zu Kartoffelpuffern und Waffeln sind viele köstliche Überraschungen dabei.

Immer mehr Frauen, Männer und Kinder passieren den erleuchteten Bogen mit der Aufschrift "Schlossweihnacht", lassen den Alltag hinter sich und kommen in einer Winter-Wunder-Welt an: im Rainer Christkindlmarkt, der vergangenes Jahr von den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung zum schönsten im Verbreitungsgebiet gekürt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

