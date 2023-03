Unternehmer in Rain sind sich einig: Handeln statt Stillstand

Plus Beim zweiten Unternehmerfrühstück in Rain ermutigte Bürgermeister Karl Rehm die beteiligten Betriebe, auch künftig nach vorne zu schauen.

Gegenseitiger Austausch und der Ausbau eines Netzwerks sind das Ziel des Unternehmerfrühstücks in Rain. Firmenvertreter sollen sich besser kennenlernen, und wechselseitig von ihren Erfahrungen profitieren. Zum zweiten Mal hatte die Stadt Rain dazu eingeladen und erneut waren rund 50 Vertreterinnen und Vertreter ortsansässiger Unternehmen gekommen. Diesmal richteten die Metzgerbrüder Christian und Stefan Stöckle in ihrem Restaurant "Zum Boarn" den kulinarischen Part aus und zeigten außerdem bei einer Führung die Produktionsstätten. Erneut wurde die gemeinsame Überzeugung postuliert: Wir müssen nach vorn schauen, gerade auch unter schwierigen Rahmenbedingungen.

Bürgermeister Karl Rehm forderte dazu auf, sich nicht in der Angst zu verlieren, dass unser Wohlstand in Deutschland in Gefahr sei durch Problemthemen wie Klimawandel, Pflegenotstand, Lehrer- und Arbeitskräftemangel, unkontrollierten Zuzug, Überschuldung, Geldentwertung, starken demografischen Wandel und anderes mehr. Er ermutigte zu positivem, optimistischen Denken.

Die Unternehmer lobte er dafür, nicht abzuwarten, sondern zuzupacken und zu handeln. "Genau das zeichnet Sie aus. Genau deshalb sind Sie für unsere Stadt so wichtig! Ohne Ihr Streben nach Verbesserung und Erfolg würde sich Stillstand über unsere Stadt legen."

Die Metzgerei "Zum Boarn" in Rain hat sich zum Großbetrieb gemausert

Ein Beispiel für die Weiterentwicklung Rainer Unternehmer zeigte sich bei den Hausherren Stefan und Christian Stöckle, die ihren Betrieb kurz skizzierten. Aus einfachen Anfängen hat sich die kleine Metzgerei, die mit Wilhelm Stöckle 1950 in den Familienbesitz übergegangen ist, inzwischen zu einem modernen Großbetrieb gemausert mit zeitgemäßen Produktionsstätten im Industriegebiet, mit 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer florierenden Gastwirtschaft mit Hotel.

Markus Jocher von der Firma Cima blickte auf ein Jahr Innenstadtmanagement zurück, das ebenfalls dazu dient, die Stadt Rain voranzubringen. 17 Projekte habe man in den vergangenen Monaten angestoßen, vor allem sei auf Basis eines City-Qualität-Checks ein Maßnahmenkatalog entwickelt worden, dessen einzelne Punkte kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden können. Auch mit der Werbegemeinschaft "Wir aus Rain" pflege man eine intensive Zusammenarbeit. Deren Wunsch sei es, so Jocher, enger mit der Stadt zusammenzuarbeiten und der Wirtschaft eine Stimme zu geben. Frank Dorn, Vorsitzender von "Wir aus Rain", bestätigte, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt" mittlerweile auf einem ganz hohen Niveau angekommen ist". Erneut werden Pläne geschmiedet, um gemeinsam Neues anzustoßen, aber auch Bewährtes weiter mit Leben zu erfüllen. So befinde sich bereits das nächste Late-Night-Shopping auf der Zielgeraden.

