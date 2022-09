Zusammenprall beim Überholen in Rain

In Rain wollte ein Traktorfahrer in einen Feldweg einbiegen. Dabei stieß er mit einem anderen Auto zusammen.

Ein Traktor mit langem Anhänger war am Dienstag gegen 11.20 Uhr auf der Kreisstraße von Etting Richtung Haselbach unterwegs. Der 37-jährige Landwirt aus Rain wollte nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Eine hinter dem Traktor fahrende, 64-Jährige aus Rain wollte in diesem Moment überholen. Da das Traktorgespann zum Abbiegen auf die Gegenfahrbahn einfahren musste, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Frau wurde mit ihrem Auto auf ein angrenzendes Feld geschleudert, erlitt aber laut Polizei nur leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch