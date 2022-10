Zwei Autos mit Totalschaden bei Unfall in Rain

In Rain ist ein Unfall passiert. Bei diesem werden zwei Autos demoliert und eine Rentnerin verletzt.

Zwei Autos mit Totalschaden und eine Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Rain ereignet hat. Gegen 16.55 Uhr, so teilt die Polizei mit, wollte eine 57-Jährige mit ihrem Auto von der Münchner Straße nach links in die Bayerdillinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw, den eine 84-Jährige steuerte, und stieß mit der Front ihres Wagens gegen die vordere linke Seite des anderen Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde die Rentnerin leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf schätzungsweise etwa 8000 Euro summieren. Die Freiwillige Feuerwehr Rain war mit 15 Kräften vor Ort. (AZ)