Zwei Autos stoßen an der B16-Ausfahrt Rain Ost zusammen

Ein Fahrer hatte einem anderen die Vorfahrt genommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Unachtsamkeit führte am Samstag zu einem Unfall auf der B16 bei Rain. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer dort gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Neuburg unterwegs und wollte an der Ausfahrt Rain Ost/Niederschönenfeld ordnungsgemäß nach links abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein entgegenkommender Autofahrer an derselben Ausfahrt nach rechts von der B16 abfahren. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro. Es wurde niemand verletzt. (AZ)