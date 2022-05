Zwei Fahrrad-Diebstähle innerhalb von zwei Tagen in Rain

Die Polizei sucht zwei unbekannte Täter, die ein rotes Damenrad und ein Herren-Pedelec gestohlen haben. Wer kann Hinweise geben?

In Rain waren zweimal in zwei Tagen Fahrraddiebe am Werk. Laut Polizeiinspektion Rain handelt es sich bei den entwendeten Rädern um ein rotes Damenrad und ein Herren-Trekking-Pedelec. Das rote Damenrad der Marke Bergrausch einer 15-jährigen Schülerin wurde am Bahnhof in Rain gestohlen. Die Schülerin hatte es am Sonntag gegen 15 Uhr mit einem Zahlenschloss abgeschlossen. Als sie das Fahrzeug am darauffolgenden Nachmittag abholen wollte, war es verschwunden. Das Fahrrad hat einen Wert von 200 Euro.

Während das rote Damenrad der Schülerin an einem öffentlichen Ort gestohlen wurde, verschwand das Trekking-Pedelec eines 55-Jährigen im öffentlich-zugänglichen Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Neuburger Straße. Der Polizei zufolge entwendete ein Unbekannter das zweifach abgesperrte Fahrrad am Montag zwischen 7.30 und 13 Uhr aus dem Flur. Das Pedelec der Marke Victoria ist vom Typ Manufaktur 10, hat einen Boschantrieb, einen Spiegel auf der linken Seite und eine Satteltasche auf der rechten Seite. Der Wert des Fahrrads beträgt 2500 Euro. (AZ)