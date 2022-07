Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall bei Rain

Es kracht nahe dem Neuhofsweg in Rain. Dabei werden zwei Personen verletzt, zudem gibt es einen Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Im Bereich des Neuhofwegs in Rain hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto wollte nach Auskunft der Polizei vom Salbeiweg in den Neuhofweg einfahren und missachte hierbei die Vorfahrt eines bevorrechtigten Pkw. Der Vorfahrtberechtigte konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte frontal in die Fahrerseite des unfallverursachenden Wagens.

Durch den Zusammenstoß wurden den Beamten zufolge zwei Personen leicht verletzt, ein Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (AZ)