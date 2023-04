Rain

11:23 Uhr

Zwei Männer geraten in Flüchtlingsunterkunft aneinander

Zu einer Flüchtlingsunterkunft in Rain rückte die Polizei am frühen Sonntagmorgen aus. Der Grund: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden laut Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße in Rain. Dort gerieten zwei Ukrainer aneinander. Beide Beteiligten, ein 31-Jähriger und sein erheblich alkoholisierter 24-jähriger Widersacher, verletzten sich dabei leicht. Weil auch das Inventar in Mitleidenschaft gezogen wurde, ermittelt die Polizei auch wegen Sachbeschädigung. Die Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen. (AZ)

