Zwei Männer werden nach Lokalbesuch in Rain niedergeprügelt und getreten

Die Polizei bittet um Hinweise auf eine Gruppe unbekannter Personen. Diese hatte zwei Männer angegriffen.

Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr verließen zwei Gäste ein Lokal in Rain. Aus bislang nicht geklärten Gründen wurden die beiden Männer aus einer Gruppe heraus körperlich angegangen. Dies gipfelte letztendlich darin, dass sie von mehreren unbekannten Personen derart massiv geschlagen und getreten wurden, dass beide zu Boden gingen. Trotzdem hörten ihre Kontrahenten nicht auf, sie zu malträtieren. Nach einer Weile gelang es den Geschädigten, zu flüchten. Sie hatten Prellungen und Schürfwunden am Körper und Verletzungen im Gesicht erlitten. Die Polizei selbst wurde über das Geschehen erst am Morgen verständigt. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei Rain bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)