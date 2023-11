Zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen in Rain

In Rain haben sich zwei Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei meldet zwei Unfallfluchten, die sich in Rain ereignet haben. Am Freitag zwischen 6 und 14 Uhr prallte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hauptstraße gegen einen dort abgestellten Pkw. Der Schaden an diesem beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Am Samstag zwischen 14.15 und 15.45 Uhr passierte ein Unfall auf dem Parkplatz des Dehner-Gartencenters. Die Person, welche die Karambolage verursachte, machte sich ebenfalls aus dem Staub. Am Wagen des Opfers entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Rain bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)