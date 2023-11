Rain

Zweimal alkoholisiert am Steuer erwischt: Fahrverbot und Geldstrafe

An zwei Abenden hintereinander wird ein 46-Jähriger in Rain alkoholisiert am Steuer erwischt.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Rain im Ortsteil Gempfing hat die Polizei am Donnerstagabend einen Bekannten wiedergetroffen. Wie bereits am Abend zuvor hielten die Beamten laut Polizeibericht einen 46-Jährigen auf, der, ebenfalls wie am Abend zuvor, unter Alkoholeinfluss stand. Diesmal führte ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort zu einem Promillewert von 0,62. Ein weiterer Test an einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessgerät ergab 0,60 Promille. Als Wiederholungstäter erwartet den 46-Jährigen in diesem Fall ein verdoppeltes Bußgeld in Höhe von 1000 Euro und ein weiteres Fahrverbot von drei Monaten. (AZ)

