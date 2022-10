Zweimal Benzin an Tankstelle in Rain geklaut

Die Polizei sucht Unbekannte, die an einer Tankstelle in Rain zwar getankt, das Benzin aber nicht gezahlt haben.

Bei der Polizeiinspektion Rain sind am Montag zwei Tankbetrügereien angezeigt worden. Bereits am Montag, 3. Oktober, tankte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug an einer Tankstelle in der Münchner Straße 16,02 Liter Benzin im Wert von 30,10 Euro ohne zu bezahlen. Am Samstag wurden an derselben Tankstelle 52,40 Liter Benzin im Wert von 97,94 Euro gezapft. Der Täter machte sich aus dem Staub. Die Kassiererin konnte sich aber das polnische Kfz-Kennzeichen des Wagens merken: ZSL-0239. Hinweise an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)

