Mann in Donauwörth mit 103 Kilometern pro Stunde geblitzt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Westspange in Donauwörth sind der Polizei am Mittwochabend einige Temposünder ins Netz gegangen. Ein Tourist stach dabei besonders hervor: Mit 103 Kilometern pro Stunde raste der 22-Jährige in Richtung Neurieder Weg – erlaubt sind maximal 60, so die Polizei.

Da der junge Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, verhängten die Beamten vor Ort eine Sicherheitsleistung von 300 Euro und nahmen eine Anzeige gegen den Touristen auf. (AZ)