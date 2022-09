Dashcam zeichnete auf, was bei Todesfahrt im Adrenalinrausch passierte

Plus Nach einem verheerenden Zusammenstoß zweier Autos bei Monheim hat der Mordprozess gegen zwei junge Männer begonnen. Der Fall könnte Rechtsgeschichte schreiben.

Vermutlich wäre alles ganz anders gelaufen, hätte an diesem garstigen Abend im April 2021 ein Polizist inmitten des Trümmerfelds auf der Staatsstraße bei Monheim im Donau-Ries-Kreis bei eisiger Kälte nicht diese kleine Kamera auf dem Asphalt entdeckt. Zuvor waren wenige hundert Meter östlich der Kleinstadt zwei Autos mit ungeheurer Wucht fast frontal aufeinandergeprallt. Für eine 54-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie befand sich auf dem Heimweg von der Arbeit, als plötzlich der außer Kontrolle geratene Audi A5 vor ihr auftauchte.