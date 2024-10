Rassistischer Brief ist an Boshaftigkeit nicht zu überbieten

Im Grunde fehlen einem die Worte. Abgrundtief boshaft beschreibt wohl noch am besten, was in dem Brief an die Mertinger Apotheke zu lesen ist. Mit welcher Perfidie die Verfasser zunächst eine „Mertinger“ Mitarbeiterin loben und unmittelbar danach eine andere rassistisch diffamieren, ist widerwärtig. Eines macht aber Mut.

Im Grunde ist es so einfach: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu“, lautet ein alter Spruch, den die Briefschreiber in der Kinderstube offenkundig nicht beigebracht bekamen. Man möchte sie fragen: Wie würden Sie sich eigentlich fühlen, wenn Sie in einem anderen Land aufgrund Ihrer Herkunft diskriminiert würden? Dass es ihnen um die Hautfarbe geht, machen die Verfasser des Briefs ja sehr deutlich. Die Leistung kann ohnehin nicht ausschlaggebend sein, schließlich ist die Mitarbeiterin laut Petition eine hervorragend ausgebildete Fachkraft. Selbst wenn, wäre das kein Grund für einen solchen fremdenfeindlichen Angriff.

Hier geht es auch nicht um etwaige politische Diskussionen. Ob zu viel oder zu wenige Flüchtlinge, ob Grenzkontrollen oder nicht – darüber gibt es Diskussionen, die eine Gesellschaft aushalten muss. Nicht auszuhalten sind aber persönliche Angriffe auf Mitmenschen. Um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren, braucht es eine starke Reaktion aus der Gesellschaft. Die haben die Mertinger mit ihrer Petition jetzt schon gezeigt. Denn in einer solchen Situation dürfen einem niemals die Worte fehlen.