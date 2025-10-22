Ratten gibt es auch in Donauwörth: Können sie wirklich durchs Klo ins Haus kommen?

Es ist für viele eine Horrorvorstellung: Es trippelt und trappelt im Haus – und irgendwann flitzt ein nicht gerade kleiner Nager durch die Wohnung. Das ist schon bei Mäusen nicht gerade schön, bei den meisten dürfte der Ekelfaktor beim Blick auf eine doch deutlich größere Ratte noch höher liegen. Für diese Menschen gibt es schlechte, aber wohl auch nicht sonderlich überraschende Nachrichten: Auch in Donauwörth gibt es natürlich Ratten. Doch die Zahl der Sichtungen dürfte für einen flauen Magen sorgen. Aber es gibt einige Möglichkeiten, um die Tiere vom eigenen Haus fernzuhalten.

„Im Jahr erhalten wir circa 150 Meldungen über Rattenbefall auf Privatgrundstücken in Donauwörth“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Im Durchschnitt bedeutet das also, dass es fast jeden zweiten Tagen eine (angezeigte) Sichtung gibt. Doch die Kommune betont auch: „Im interkommunalen Vergleich lässt sich feststellen, dass Donauwörth eine kontrollierte Rattenpopulation hat.“Die regelmäßige, professionelle Bekämpfung der Tiere zahle sich aus. Eine Zählung der Ratten sei nicht möglich, da diese nicht gefangen würden. Man geht aber wohl nicht fehl in der Annahme, dass sich deutlich mehr als 150 Ratten auf dem Donauwörther Stadtgebiet befinden. Aus Nördlingen, zumindest von der Einwohnerzahl her vergleichbar, gibt es weitere Zahlen. Dort arbeitet die Stadt mit Fallen. Diese hätten im vergangenen Jahr 4300 Mal ausgelöst. Die Stadt schätzt, dass die Zahl der getöteten Ratten 2024 bei 3000 bis 3500 Tieren lag. Der Verband der Schädlingsbekämpfer schätzt laut Medienberichten, dass es in Deutschland 300 Millionen Ratten gibt. Also ungefähr drei bis vier pro Einwohner. Dem Vernehmen nach gibt es beispielsweise am Bahnweg in Riedlingen immer wieder Sichtungen der Tiere. Die Stadt erklärt dazu aber: „Im Bahnweg in Riedlingen sind uns lediglich Einzelfälle bekannt. Eine Häufung der Rattenmeldungen dort kann nicht festgestellt werden.“

Jährlich drei bis vier Ratten-Sammeltermine in Donauwörth

Verantwortlich für die Bekämpfung der Ratten ist als örtliche Sicherheitsbehörde die Stadt Donauwörth. Dazu werde regelmäßig ein Schädlingsbekämpfer mit der Bekämpfung von Ratten beauftragt. Es würden im Jahr drei bis vier Sammeltermine organisiert, die im Amtsblatt veröffentlicht werden. Die nächste dieser Aktionen findet am Donnerstag, 4. Dezember, statt. „Daneben erhält der Schädlingsbekämpfer auch Einzelaufträge durch die Stadt Donauwörth“, teilt die Kommune mit. Gewerbliche Betriebe seien eigenverantwortlich für die Rattenbekämpfung verantwortlich. Um die Ratten zu töten, werden Giftköder ausgelegt. Die Bekämpfung erfolgt über die Auslegung von Giftködern. Doch Haustierbesitzer brauchen sich keine Sorgen zu machen: Die Vergiftung anderer Tiere, zum Beispiel von Katzen und Hunden könne aufgrund der Bauweise der Giftköder ausgeschlossen werden.

Doch was tun, um auf dem eigenen Grundstück keine unliebsame Begegnung mit einer Ratte zu erleben? Die Stadt empiehlt als Vorsorgemaßnahme, sämtliche Futterquellen wie zum Beispiel Komposthaufen und freistehende Müllbehälter im Freien möglichst zu vermeiden. Tatsächlich finden Sichtungen laut Stadt vor allem nahe der Futterquellen in Gärten statt. Die Stadt Nördlingen hat weitere Tipps: Haustierfutter sollte nur in stabilen, fest verschließbaren Behältern aufbewahrt, Müllsäcke und Mülltonnen stets sicher abgedeckt werden. Wenn Donauwörther Ratten auf ihrem Grundstück haben, können sie sich an das Ordnungsamt wenden und eine gezielte Rattenbekämpfung anfordern. Die entstehenden Kosten übernimmt die Stadt. Wer eine tote Ratte findet, sollte Vorsicht walten lassen, so das Landratsamt: „Grundsätzlich können von jedem verendeten Tier Krankheitserreger ausgehen. Deshalb empfiehlt das Veterinäramt im Falle einer verendeten Ratte das Tragen von Gummi-Einweghandschuhen und die Entsorgung in einer verschlossenen Plastiktüte über den Restmüll, da dieser thermisch verwertet wird.“

Ratten können auch durch die Kanalisation ins Haus kommen - aber kein Fall in Donauwörth

Ist der Ekelfaktor bei Ratten im Haus ohnehin schon hoch, so dürfte eine andere Situation noch mehr Schaudern auslösen: Man klappt den Klodeckel hoch und plötzlich schaut man einem mehrere Zentimeter großen Nager in die Augen. Ein Hirngespinst ist das nicht: In Augsburg machte 2021 ein solcher Fall Schlagzeilen: Damals trieb eine Ratte in der Jakobervorstadt in einem Badezimmer ihr Unwesen. Sie war offenbar durch die Kanalisation in das Bad gelangt und musste von der Berufsfeuerwehr eingefangen werden. Deshalb gibt es auch noch einen weiteren Tipp: Besser keine Abfallreste in der Toilette entsorgen, empfiehlt die Stadt Nördlingen. Eine kleine Entwarnung gibt es zum Ende dieses Texts aber dennoch: Zumindest der Stadt Donauwörth ist ein ein derartiger Vorfall innerhalb der Stadtgrenzen nicht bekannt.