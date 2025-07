Raubüberfall auf Bäckerei in Tapfheim: Die Kripo hat neue Erkenntnisse und Fragen

Eine Woche ist es her, dass ein bewaffneter Mann die Bäckerei Götz in Tapfheim überfallen und die Senior-Chefin mit einem Messer bedroht hat. Jetzt hat die Kripo im Zuge ihrer laufenden Ermittlungen neue Erkenntnisse gewonnen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem Fahrrad machen, das in Tatortnähe gefunden wurde?

Wie berichtet, hatte ein Unbekannter am 1. Juli die Zeit kurz vor der mittäglichen Geschäftsschließung abgewartet, um sich gegen 12.20 Uhr mit Nachdruck Zugang zu den Räumen hinter dem Laden zu verschaffen. Mit gezücktem Messer mit langer Klinge bedrohte er die 72-jährige Mutter des Juniorchefs und forderte sie wiederholt auf, Geld aus der Kasse herauszugeben.

Als er seine Beute - etwa 400 Euro - eingesteckt hatte, flüchtete er zu Fuß und wurde von einem Zeugen vor der Bäckerei noch dabei beobachtet. Laut dessen Aussage machte sich der Räuber in Richtung Schillerstraße davon. Dort liegt nördlich der B 16 eine Wohnsiedlung, in der ein verdächtiges Fahrrad gefunden wurde.

Der Besitzer gibt an, das Rad sei gestohlen worden

„Der rechtmäßige Besitzer dieses Fahrrads hatte es - laut seinen Angaben - am Vormittag des Tattags zwischen 7 und 8 Uhr am Bahnhof Tapfheim abgestellt“, so teilt Kripochef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Von dort soll es ein Unbekannter mitgenommen haben. Gegen 13.30 Uhr wurde es dann in der Nähe der Bäckerei gefunden.“ Das Fahrrad ist ein älteres Montainbike der Marke Wheeler in den Farben schwarz und blau. Wie Michael Lechner beschreibt, hat es eine Auffälligkeit: Es ist am linken Lenkergriff mit einem transparenten Klebeband umwickelt.

Die Kriminalpolizei hat nun folgende Fragen: Hat jemand am Dienstag, 1. Juli, in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr morgens gesehen, wie und von wem das Mountainbike am Tapfheimer Bahnhof geparkt wurde? Und hat jemand Beobachtungen gemacht, wie und von wem das Fahrrad danach benutzt wurde und ob es zwischen 8 und 13.30 Uhr in Tatortnähe abgestellt wurde?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Es werden weitere Spuren ausgewertet.