Rauchender Stromkasten sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein rauchender Stromkasten an der Kreuzung Am Kesseldamm/Industriestraße in Donauwörth wurde der Feuerwehr am Samstag gegen 17.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr Riedlingen mit neun und die Feuerwehr Donauwörth mit 14 Einsatzkräften waren schnell vor Ort, um den technischen Defekt zu untersuchen. Gemeinsam mit einem Verantwortlichen der Stadtwerke Donauwörth, wurde festgestellt, dass es in Folge des Vorfalles zu einem deutlich sichtbaren Dampfaustritt kam. (AZ)

