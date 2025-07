Realschule Heilig Kreuz verabschiedet 81 Absolventen

Die 81 Absolventinnen und Absolventen der Realschule Heilig Kreuz haben aus den Händen der Schulleitung und der Klassenleiter die Abschlusszeugnisse entgegenommen.

Zunächst versammelten sich die Zehntklässler zusammen mit ihren Eltern und dem Lehrerkollegium in der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz. Dort leiteten Dekan Robert Neuner und Vikar Joscha Kastenhuber einen stimmungsvollen Gottesdienst, den die Religionsfachschaft der Schule vorbereitet hatte. Die musiksalische Umrahmung übernahmen Eduard Mayrshofer und Absolvent Konstantin Blattner an der Orgel sowie Martina Würth mit dem Schüler-Lehrer-Chor.

Konrektorin Barbara Färber begrüßte die Festversammlung in den Räumlichkeiten der Schule. Nach dem Grußwort von Landrat Stefan Rößle wünschte die stellvertretende Elternbeirat-Vorsitzende Melanie Grabow-Kobusch den Absolventen alles Gute für den Start in das Berufsleben. Zudem lobte sie das gute Miteinander in der Realschule. Die Absolventen Nele Hertle, Tobias Felber sowie Marlon Rößner ließen in ihrem humorvollen Rückblick die Schulzeit Revue passieren. Sie dankten der Schulleitung und der Lehrerschaft für ihren Einsatz und ihr faires Verhalten den Schülern gegenüber.

Bezugnehmend auf die derzeit stattfindenden „Lysistrata“-Aufführungen in der Freilichtbühne legte Schulleiter Wolfgang Mühldorfer dar, dass man keine politische Macht haben müsse, um Einfluss zu nehmen. Es genüge, wenn man Haltung zeige – und den Mut, etwas zu sagen und auch zu tun. Mühldorfer gab den Absolventen mit auf den Weg, mutig und freundlich zu sein, klar in den Zielen und offen für andere. Ebenso sollten die jungen Menschen kritisch im Denken und großzügig im Handeln sein, um sich so Menschlichkeit zu bewahren.

Die Absolventinnen und Absolventen erhielten ihre Zeugnisse überreicht, wobei die 20 Einser-Schüler des Jahrgangs mit Buchpreisen des Vereins der Freunde und Förderer der Schulfamilie Heilig Kreuz bedacht wurden. Besonderen Applaus erhielt Lena Hörmann, die die Mittlere Reife als Jahrgangsbeste mit dem Schnitt von 1,09 erreichte. Ihr folgten Magdalena Kleinle und Sophia Götz mit einem Durchschnitt von 1,18 beziehungsweise 1,27. Ebenso geehrt wurden die ausscheidenden Mitglieder der Tutoren, der SMV, der Medientutoren sowie des Schulorchesters.

Die Jahrgangsbesten wurden auch mit dem Schulpreis ausgezeichnet. Das schuleigene Blasorchester rundete die Entlassfeier musikalisch ab. (AZ)