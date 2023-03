Fußball

11.03.2023

Der TSV Rain kassiert gegen Eichstätt eine heftige Klatsche

Auf dem falschen Fuß erwischte der VfB Eichstätt (in Grün) den TSV Rain am Samstagnachmittag. Letzterer fand überhaupt nicht ins Spiel und kassierte sechs Treffer. Das Bild zeigt Rains Kevin Gutia (in Rot).

Plus Der TSV Rain erlebt einen rabenschwarzen Samstagnachmittag und geht im wichtigen Kellerduell mit 1:6 unter. Trainer Käser geht nun auf Ursachenforschung.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Der TSV Rain hat das wichtige Kellerduell gegen den VfB Eichstätt mit 1:6 (0:4) krachend verloren. Bei den Blumenstädtern, die in den vergangenen beiden Spielen gegen Pipinsried und Augsburg II viel Moral gezeigt hatten, ging in diesem Spiel fast alles schief. Auch wenn Rain mit Personalsorgen in die Partie ging und nur drei Feldspieler auf der Ersatzbank hatte, wollte Trainer Maximilian Käser das nicht als Ausrede zählen lassen. Nach der Partie resümierte er: "Wir müssen die Situation so annehmen. Trotzdem ist es möglich die Tugenden, die man im Fußball braucht, auch auf den Platz zu bringen. Das haben wir alles komplett vermissen lassen. Deswegen geht der Sieg in der Höhe auch völlig in Ordnung."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen