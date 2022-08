Der TSV Rain kämpft sich gegen Heimstetten zum Heimsieg

Der TSV Rain gewinnt gegen Heimstetten das dritte Heimspiel der laufenden Saison. Allerdings taten sich die Blumenstädter in einer zähen Partie lange schwer.

Der TSV Rain hat sich am Samstagnachmittag einen 1:0 (0:0) Heimsieg über den SV Heimstetten erarbeitet. Die Mannschaft von Trainer Martin Weng feiert somit den dritten Sieg im vierten Heimspiel. Ein Kopfballtor von Neuzugang Leo Benz entschied letztlich ein enges Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit sehr zäh verlaufen war. Mehr spielerische Höhepunkte hatte dann der zweite Durchgang zu bieten, in dem Rain unter anderem vom Elfmeterpunkt scheiterte.

Kaum Höhepunkte in erster Halbzeit

Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen aus Heimstetten, die rasch den Weg zum Rainer Tor suchten. Gefährlich wurde es aber nicht. Bis zur 30. Minute passierte wenig. Beide Mannschaften schafften es nicht, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Viel Kampf im Mittelfeld prägte die Partie, die wegen einigen Ungenauigkeiten im letzten Drittel keine sehenswerten Situationen zu bieten hatte. Nach 33 Minuten bekam Heimstetten eine Großchance von den Gastgebern geschenkt. Jannik Schuster klärte den Ball in den Lauf von Lukas Riglewski, der auf der linken Seite alleine in Richtung Rainer Tor stürmte. Sein Abschluss ging aber deutlich am langen Pfosten vorbei. Wer hoffte, dass diese Situation mehr Schwung ins Spiel bringen würde, wurde allerdings bitter enttäuscht. Mit dem torlosen Unentschieden ging es in die Kabine.

Dewein verschießt Elfmeter - Benz köpft Rain in Führung

Zur zweiten Halbzeit brachte Weng zwei frische Kräfte und stellte in seiner Formation um. Altin Maxhuni und Nasrullah Mirza kamen für Kevin Gutia und Patrick Högg ins Spiel. Aktiver blieben weiter die Gäste, die insgesamt etwas besser im Spiel waren. Sam Zander scheiterte mit seinem Abschluss ebenso an Eutinger (51.), wie wenige Minuten später Teamkollege Severin Müller nach einer Standardsituation (56.). Danach kam auch der TSV Rain mal vor das Tor des SVH. Ein sehenswerter Pass von Angelo Mayer landete im Lauf von Mirza. Dessen Abschluss war etwas zu zentral, Maximilian Riedmüller im Gästetor konnte parieren (61.). Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Maximilian Ziegler auf den Punkt. Stefan Müller wurde von Mohamad Awata zu Fall gebracht. Den fälligen Foulelfmeter führte Daniel Dewein aus. Er scheiterte an Riedmüller, der den schwachen Versuch aus der linken Ecke fischte (67.).

Für die Führung der Blumenstädter sorgte dann ein anderer Akteur in der 71. Minute. Nach einer Flanke köpfte Leo Benz am zweiten Pfosten zum 1:0 für die Hausherren ein. Keeper Riedmüller, der zuvor seine Mannschaft im Spiel gehalten hatte, war in dieser Szene aus kurzer Distanz chancenlos. Dieses Tor tat dem TSV Rain sichtlich gut, der mit dem Vorsprung im Rücken mehr die Kontrolle übernahm. Heimstetten kämpfte zwar engagiert an, kam aber nicht zwingend gegen die sehr kompakte Defensive der Gastgeber durch. Diese verpassten es, den Deckel draufzumachen. Mehrere aussichtsreiche Konterchancen zum Ende der Partie wurden durch unsaubere Abspiele bereits im Ansatz liegen gelassen. So blieb es bis zur 94. Minute spannend, ehe Schiedsrichter Ziegler die Partie abpfiff.

TSV Rain - SV Heimstetten 1:0 (0:0)

TSV Rain: Eutinger - Triebel, Gerlspeck, Schuster - Gutia (46. Maxhuni), Benz, St. Müller, Joh. Müller (87. Härtel), Mayer (90. Bischofberger) - Högg (46. Mirza), Dewein (75. Nsimba)

SV Heimstetten: Riedmüller - Sakhi (78. Vrenezi), Maljoki, Micheli, Günzel - Awata, S. Müller - Burke (73. Horataci/82. Yildiz), Zander (90.+2 Manole) - Tunc, Riglewski

Tore: 1:0 Benz (71.) Zuschauer: 260 Schiedsrichter: Maximilian Ziegler Gelb: St. Müller, Nsimba - Burke, Awata, Micheli Besonderes Vorkommnis: Riedmüller hält den Foulelfmeter von Dewein (67.)