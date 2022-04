Regionalliga

16:51 Uhr

TSV Rain muss sich einem starken FC Bayern München II geschlagen geben

Plus Gegen die Bayern-Amateure hält der TSV Rain am Samstagnachmittag lange gut mit. Am Ende siegen aber die Gäste – auch dank eines überragenden Gabriel Vidovic.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain konnte den FC Bayern München II am Samstagnachmittag eine Zeit lang ärgern. Am Ende reichte es allerdings gegen überlegene Münchner trotzdem zu keinem Punktgewinn. Mit 2:4 (1:2) mussten sich die Tillystädter vor 720 Zuschauerinnen und Zuschauern geschlagen geben. Bei den Bayern-Amateuren überragte an diesem Nachmittag Gabriel Vidovic, der am Ostersonntag unter Julian Nagelsmann erst sein Bundesligadebüt für die Profis gegen Arminia Bielefeld gefeiert hatte. Er steuerte zwei Tore und einen Assist beim Erfolg in der Blumenstadt bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen