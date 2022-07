Jonas Greppmeir schießt den TSV Rain zum ersten Saisonsieg

Die Blumenstädter setzen sich nach einer engagierten Leistung gegen schwache Buchbacher durch. Entscheidend war ein schneller Treffer nach Wiederanpfiff.

Der TSV Rain hat den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Bayern eingefahren. Mit 1:0 (0:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Weng vor 360 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen den TSV Buchbach durch. Das Tor des Tages erzielte Jonas Greppmeir, der kurz nach der Halbzeitpause einen Blackout der Gäste eiskalt bestrafte. Die Blumenstädter zeigten gegen enttäuschende Buchbacher am späten Samstagnachmittag einen kämpferischen und leidenschaftlichen Auftritt, auch wenn es spielerisch in einigen Szenen noch Luft nach oben gab.

Enge Abseitssituation: Schraufstetters Tor wird zurückgenommen

Bevor die Partie im Georg-Weber-Stadion angepfiffen wurde, gab es eine Schweigeminute für die beiden Spieler aus der zweiten Mannschaft des TSV Rain, die bei einem Verkehrsunfall vor knapp zwei Wochen tödlich verunglückten. Danach begann das zweite Heimspiel der Rainer in der neuen Spielzeit. Die erste gute Möglichkeit des Spiels hatten die Gäste. Sammy Ammari wurde steil geschickt und brachte das Spielgerät an Rains Schlussmann Kevin Schmidt vorbei. Jannik Schuster konnte gerade noch vor der Torlinie für die Blumenstädter retten (6.). Nachdem der TSV Rain die erste Druckphase der Gäste überstanden hatte, traf das Team von Trainer Martin Weng zum ersten Mal an diesem Nachmittag. Das Tor von Lucas Schraufstetter wurde vom Schiedsrichtergespann zurückgenommen, das den Mittelfeldspieler nach der Kopfballvorlage von Patrick Högg am Fünfmeterraum im Abseits gesehen hatte (15.).

Rain profitiert von Aussetzer der Gäste und geht in Führung

Rain agierte nun engagierter und suchte immer wieder schnell den Abschluss, richtig gefährlich wurde es allerdings nicht. Buchbach trat offensiv länger nicht in Erscheinung. Erst in der 35. Minute wurden die Gäste wieder einmal gefährlich. Eine Direktabnahme von Ammari rauschte nur knapp am linken Torpfosten vorbei. Es war die letzte nennenswerte Aktion der ersten Halbzeit, deren Unterhaltungswert für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Rain überschaubar blieb. In der zweiten Hälfte legte der TSV Rain einen Traumstart hin. Nach einem katastrophalen Blackout von Leon Schmit lief Jonas Greppmeir alleine auf das Gästetor zu und versenkte den Ball platziert im linken unteren Eck zum 1:0 (46.).

Lob von Trainer Martin Weng für die Leistung seiner Mannschaft

Die Reaktion der Buchbacher auf diesen Rückschlag blieb aus. Der Mannschaft von Andreas Bichlmaier gelang wenig, während die Gastgeber nun verstärkt auf Konter setzten. Die Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen, ließ Rain aber liegen. Der eingewechselte Johannes Müller hatte in der 71. Minute die Chance auf das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Steer. Gute zehn Minuten später war es wieder Johannes Müller, der die Buchbacher Defensive ins Schwimmen brachte. Seine Hereingabe landete bei Kurtishaj, dessen Schuss aus fünf Metern gerade noch auf der Linie geklärt wurde. Kurtishaj hätte in der 90. Minute alles klar machen können, als er gegen einen Verteidiger auf das Tor der Gäste zulief. Allerdings vertändelte er die aussichtsreiche Situation, wodurch die drei Minuten Nachspielzeit noch einmal spannend wurden. Buchbach warf alles nach vorne, kam aber zu keinem Abschluss mehr.

Rains Trainer Martin Weng war nach Abpfiff sichtlich erleichtert über die ersten drei Punkte seines Teams. Er lobte: "Mir war die Art und Weise heute wichtig. Heute war es deutlich besser als gegen Schweinfurt, gerade was das Zweikampfverhalten betrifft." Ihm sei auch bewusst, dass es in vielen Bereichen noch Luft nach oben gebe, so Weng. "Da gibt es spielerisch, taktisch und technisch noch einiges zu tun, aber heute freuen wir uns einfach über die drei Punkte."

TSV Rain - TSV Buchbach 1:0 (0:0)

TSV Rain: Schmidt - Gerlspeck, Bauer, Schuster - Schröder (85. Maxhuni), St. Müller, Schraufstetter (76. Gutia), Mayer - Härtel (68. Joh. Müller), Högg (76. Gutia), Greppmeir (68. Benz)

TSV Buchbach: A. Steer - Orth, A. Spitzer, M. Spitzer, Schmit (68. Sassmann) - Brucia (52. Steinleitner), Muteba (52. T. Steer), Bahar - Petrovic (85. Mattera), Ammari, Sztaf (89. Winterling)

Tor: 1:0 Greppmeir (46.)

Gelb: Triebel, Müller - Steer, Bahar

Schiedsrichter: Marco Achmüller

Zuschauer: 360