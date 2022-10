Slapstick-Eigentor verhindert Sieg des TSV Rain gegen Greuther Fürth II

Plus Der TSV Rain kam am Montag nicht über ein Remis gegen die SpVgg Greuther Fürth II hinaus.

Petr Ruman wusste an diesem Nachmittag, bei wem er sich zu bedanken hatte. Der Trainer der SpVgg Greuther Fürth II sagte auf der anschließenden Medienrunde: "Ich bin mit dem Punkt hier zufrieden, weil Rain bisher zu Hause die meisten Punkte geholt hat. Und es ist hier schwer, Tore zu schießen, also danke auch noch einmal für das Eigentor." Dieses Missgeschick des TSV Rain sorgte dafür, dass die beiden Kellerteams mit einem 1:1 (0:0) auseinandergingen. Rains Trainer Martin Weng ärgerte sich dagegen: "Es sind heute zwei Punkte zu wenig für uns."