Neue evangelische Pfarrer für die Monheimer Gegend

In Rehlingen wird das Pfarrer-Ehepaar Marie und Philipp Henkys eingeführt. Es hat eine Bitte an die evangelische Gemeinde.

Ein Pfarrer-Ehepaar kümmert sich jetzt um die evangelischen Christen im Raum Monheim. In der Laurentiuskirche in Rehlingen wurden Pfarrerin Marie Henkys und Pfarrer Philipp Henkys in ihre Ämter eingeführt. Die beiden teilen sich die Pfarrstelle in der Pfarrei Rehlingen je zur Hälfte.

Das Ehepaar ist für die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Rehlingen und Büttelbronn mit Monheim, Tagmersheim, Rögling und Daiting (zum Teil) zuständig. Den Festgottesdienst gestalteten der Posaunenchor Rehlingen, der (regional) „gemischte“ Frauenchor und Rainer Sattich an der Orgel musikalisch. Im Fest- und Abendmahlsgottesdienst wirkten mit: Pfarrer Meißner (Langenaltheim und Vertreter in der Zeit zwischen Pfarrer Pöschel sowie Pfarrerin und Pfarrer Henkys), Dekan Popp (Pappenheim), Pfarrer Schamberger (Pappenheim) sowie Wegbegleiter von der früheren und der künftigen Stelle, die bei der Segnung einen Bibelvers mit auf den Weg gaben.

Bitte des Pfarrer-Ehepaars an die Gemeinde

In der Predigt spielten sich Pfarrerin und Pfarrer Henkys die Bälle im Gespräch zu. Zu einem Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief predigten sie darüber, was Gemeinde ausmacht. Es ging um die unterschiedlichen Menschen, die zusammen in Gottes Geist miteinander Gemeinde gestalten. Das Pfarrehepaar forderte dabei die Festgemeinde auf, ein gemeinsames Puzzle zu gestalten – jeder ein Puzzleteil mit dem, was ihm an Kirchengemeinde lieb und wichtig ist.

Bevor die Predigt einen zweiten Teil bekam, sagte Pfarrerin Henkys zu ihrem Mann: „Schluss jetzt!“ Und die Seelsorgerin ergänzte: „Alles andere kannst du dir für viele andere Predigten aufheben. Wir wollen doch länger hier bleiben, da wirst du im nächsten Jahrzehnt schon die ein oder andere Gelegenheit haben, darüber zu predigen. Ich will schließlich, dass wir noch mit den Leuten ins Gespräch kommen, dass da noch Zeit für Austausch und Miteinander ist, dass nicht alle schon nach einer langen Predigt nach Hause müssen.“

Viele Grußworte und ein gemütliches Beisammensein

Im Anschluss war tatsächlich noch Zeit. Nach dem Gottesdienst wurden die zwei „halben Pfarrpersonen“ von Kirche und Politik, aber auch von Vereinen und Gemeindegliedern herzlich willkommen geheißen. Grußworte sprachen Pfarrer Schamberger für die Pfarrerinnen und Pfarrer im Dekanat Pappenheim sowie eine ganze Reihe von weiteren Personen. Es folgte ein gemütliches Beisammensein im Kirchgarten. (AZ)