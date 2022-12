Eva Lettenbauer singt bei TV-Spendengala im Chor der Politiker

Bei der "Sternstunden"-Spendengala in Nürnberg steht die Grünen-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete in prominenter Gesellschaft auf der Bühne.

"Für einen guten Zweck kann man auch einmal zusammen singen." Das sagt Eva Lettenbauer nach ihrer Gesangseinlage im "Politiker/innen-Chor" bei der "Sternstunden"-Spendengala des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg. In mehr als drei Stunden TV-Live-Show kamen über 11,65 Millionen Euro zusammen. Über 1200 Gäste in der Frankenhalle verfolgten das Geschehen auf der Bühne, das Moderatorin Sandra Rieß und Moderator Volker Heißmann präsentierten.

Mittendrin in einem bunten Aufgebot von Stars: Eva Lettenbauer, die Landesvorsitzende der Grünen. Im schicken Hosenanzug stand die Politikerin aus Reichertswies plötzlich neben Ministerpräsident Markus Söder, der auf der anderen Seite von Landtagspräsidentin Ilse Aigner flankiert wurde. Zusammen mit Ministerinnen und Ministern, Fraktions- und Parteivorsitzenden sangen die Politgrößen "Kling, Beutel, klingelingeling".

Eva Lettenbauer hat bei der Aktion auch selbst gespendet

Nicht zum ersten Mal habe sie an der Spendengala teilgenommen, erzählt die Landtagsabgeordnete aus Reichertswies (Gemeinde Daiting). Auch vor zwei Jahren, als die Veranstaltung letztmals vor der Pandemie stattfand, sei sie unter den Gästen gewesen. Damals wie diesmal habe sie auch selbst für die Aktion "Wir helfen für Kinder" gespendet.

Lettenbauer spricht von einem eindrucksvollen Erlebnis. Dass sie letztlich von Ministerpräsident Söder, Justizminister Georg Eisenreich und Innenminister Joachim Herrmann beim gemeinsamen Singen gerahmt wurde, sei reiner Zufall gewesen. Am Rande habe man sich über die feierliche Weihnachtsstimmung unterhalten.