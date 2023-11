Landkreis Donau-Ries

Reichsbürger sind im Donau-Ries-Kreis "allgegenwärtig"

Plus Behörden im Landkreis Donau-Ries haben bereits einige Erfahrungen mit dieser Personengruppe. Wie groß ist die Szene in der Region?

Sie erkennen die Bundesrepublik nicht an, berufen sich auf das "Deutsche Reich" und sprechen den Vertretern des Staates ihre Legitimation ab. Die sogenannten Reichsbürger sind in den vergangenen Jahren in Deutschland in den Fokus gerückt, vor allem, seit welche von ihnen auf Polizisten geschossen haben, eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach planten und Umsturzpläne schmiedeten. Ein Treffen von Reichsbürger-Sympathisanten aus ganz Deutschland und aus Österreich am vorigen Wochenende in Wemding sorgte überregional für Aufsehen. Gibt es eine solche Szene auch im Landkreis Donau-Ries? Das Thema sei vor allem bei Behörden in der Region "allgegenwärtig", berichtet ein Beamter, der anonym bleiben will. Er hat Einblicke und ist der Überzeugung, dass von solchen Menschen durchaus eine Gefahr ausgeht.

Konrad Weiß, Leiter des Finanzamts Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion ohne langes Überlegen: "Ja, auch wir sind betroffen." Immer wieder gingen Schreiben von Reichsbürgern bei der Behörde ein. Sie leugneten, dass es die Bundesrepublik gibt und täten kund, dass folglich auch die Steuergesetze nicht anwendbar seien. Weiß spricht von "kruden Begründungen". Zuletzt sei das Finanzamt gehäuft mit solchen Personen in Kontakt gekommen. Dies liege wohl an der Grundsteuer-Erklärung, die jeder Immobilien-Eigentümer abgeben musste, damit die Steuer neu berechnet werden kann.

