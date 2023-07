Reichsstraßenfest Donauwörth 2023: Programm heute, Termin und Gärtnerumzug

Im Juli findet das Reichsstraßenfest in Donauwörth statt. Wir haben alle Informationen rund um Programm, Termin und Gärtnerumzug.

Wie so viele Feste musste auch das Reichsstraßenfest in Donauwörth unter Corona leiden. Eigentlich wird es alle zwei Jahre veranstaltet, doch 2021 musste die letzte Ausgabe ausfallen. Umso größer ist die Freude vor Ort, dass das Straßenfest 2023 wieder stattfinden kann.

Sie wollen wissen, wann genau das Reichsstraßenfest in Donauwörth 2023 stattfindet und wie das Programm aussieht? Kein Problem, im Folgenden finden Sie alle Informationen rund um Termin, Programm sowie den Gärtnerumzug beim Reichsstraßenfest.

Das ist der Termin für das Reichsstraßenfest in Donauwörth 2023

Das Reichsstraßenfest in Donauwörth findet 2023 Ende Juli statt. Genauer genommen startet es am Mittwoch, dem 19. Juli und dauert bis Samstag, dem 22. Juli. Damit beginnt das Reichsstraßenfest übrigens zeitgleich mit dem Ruethenfest in Landsberg.

Reichsstraßenfest in Donauwörth 2023: Das Programm im Überblick

Zwischen Mittwoch, 19. Juli, und Samstag, 22. Juli, sind einige Programmpunkte beim Reichsstraßenfest geboten. Hier kommt die Übersicht:

Mittwoch, 19. Juli 2023

Uhrzeit Programmpunkt Bühne 12 Uhr Eröffnung des 23. Donauwörther Reichsstraßenfestes durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré B 12-15 Uhr Tommy Nube – Walk Acts

12.30-17 Uhr Dorfstadl Musikanten B 13-17 Uhr SK Music A 15-15.30 Uhr Tanzschule Dance Vision C 16-17 Uhr Zumba mit Carmen C 19-23 Uhr Heart Beats A 19-23 Uhr Stimmungsband d’Holzheimer B 18.30-19 Uhr Tanzschule SALSA IN DONAUWÖRTH C 19-23 Uhr SIXtreme C





Donnerstag, 20. Juli 2023

Uhrzeit Programmpunkt Bühne 11 - 14 Uhr Seniorentreffen B 14-16 Uhr Kinderprogramm C 14-17 Uhr Bernies Bunte Bühne D 14.30-17 Uhr Verschiedene Gruppen der Musikschule Donauwörth A 15-17 Uhr Musikverein Buchdorf B 17.30-19 Uhr Mapigo – afrikanische Rhythmen

19-23 Uhr Paradise A 19-23 Uhr Star People B 19-23 Uhr RELOAD C





Freitag, 21. Juli 2023

Uhrzeit Programmpunkt Bühne 13-17 Uhr Musicman Hans Huber A 13-17 Uhr Kapfer + Kapfer B 14-16 Uhr Kinderprogramm C 14-17 Uhr Bernies Bunte Bühne D 17.30-19 Uhr Pimento Sambagruppe

19-24 Uhr Overmann Brass Band A 19-24 Uhr Stadtkapelle Donauwörth B 19-24 Uhr Stefano Messina Band C





Samstag, 22. Juli 2023

Uhrzeit Programmpunkt Bühne 8.45 Uhr Farbenprächtiger Einzug der Gartenbauvereine u. Kleingärtner

9-11 Uhr Traditioneller Gärtnermarkt

9.15-12.30 Uhr Musikverein Mertingen A 9.15-12.30 Uhr Stadtkapelle Donauwörth B 9.15-12.30 Uhr Musikkapelle Wörnitzstein C 14-17 Uhr Burgbauer Musikanten A 14-17 Uhr Boarisch Blosn B 14-17 Uhr Bernies Bunte Bühne D 14.30-16.20 Uhr Trachtenkapelle Oberndorf C 17.30 bis 18 Uhr Vorführung: Traditional Taekwondo B 18 bis 21 Uhr Mella & Rudi C 19 bis 24 Uhr Jolly Sound A 19 bis 24 Uhr Funk’n’Roll B 21.30 bis 24 Uhr Fischer and Friends C





Insgesamt gibt es vier Bühnen, auf denen Veranstaltungen stattfinden:

Gassenschänke "Zum Heurigen" (Bühne A)

Bei den "Reichsstraßenfestwirten" (Bühne B)

Club "International" (Bühne C)

"Spiel & Spaß" im Hof der Stadtbibliothek (Bühne D)

Gärtnerumzug beim Reichsstraßenfest in Donauwörth am 22. Juli 2023

Ein besonderes Highlight beim Reichsstraßenfest ist der Gärtnerumzug. Dabei handelt es sich um einen Umzug der Donauwörther Gartenbauvereine und Kleingärtner. Musikalisch begleitet wird der Umzug von der Stadtkapelle Donauwörth, der Musikkapelle Wörnitzstein, dem Musikverein Mertingen und den Trachtenpaaren des Heimat- und Volkstrachtenvereins. Der Umzug startet am Samstag, dem 22. Juli 2023 um 8.45 Uhr. Die Marschroute für dieses Jahr sieht folgendermaßen aus: Gartenstraße – Hindenburgstraße – Spitalstraße – Reichsstraße. Parallel dazu findet zwischen 9 Uhr und 11 Uhr der traditionelle Reichsstraßen-Gärtnermarkt statt.

Diese Einschränkungen gibt es durch das Reichsstraßenfest in Donauwörth

Für das Fest werden übrigens einige Änderungen in Donauwörths Verkehrsinfrastruktur vorgenommen: Einige Straßen und Bushaltestellen werden zwischen dem 18. und dem 23. Juli gesperrt. So wird die Bushaltestelle Liebfrauenmünster für die Dauer der Sperrung in die Berger Vorstadt verlegt - die Haltestelle Marienapotheke findet man in der Klostergasse. Außerdem sind die die Reichsstraße, die Mangoldstraße, der Merkurplatz, die Augsburger Botengasse und der Obere Farbberg in diesem Zeitraum nicht befahrbar.