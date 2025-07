So viele Besucher waren an Tag drei auf dem Reichsstraßenfest

Auch der dritte Tag des 24. Donauwörther Reichsstraßenfestes ist aus polizeilicher Sicht sehr ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, wie die Beamten berichten. Der Besucherhöchstwert sei gegen 21.45 Uhr erreicht worden: Zu dieser Zeit feierten ca. 9500 Besucher bei trockenem Sommerwetter friedlich auf dem Veranstaltungsgelände. Laut Veranstalter hätten am Freitag insgesamt etwa 11.000 Personen das Fest besucht. Im Verlauf des Abends sei es lediglich zu kleineren Verkehrs- und Sicherheitsstörungen in Form von Parkverstößen und Streitigkeiten gekommen, so die Polizei. (AZ)

