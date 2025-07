Reichsstraßenfest Donauwörth Tag zwei: Die Polizei zieht Bilanz

Der zweite Tag des Reichsstraßenfestes in Donauwörth verlief aus polizeilicher Sicht - wie bereits der erste - ebenfalls sehr ruhig. Dank des trockenen Wetters, so teilen die beamten mit, feierten am Donnerstag zu Spitzenzeiten rund 7000 Besucher zeitgleich. Insgesamt besuchten rund 12.000 Gäste das Fest. Die Polizei hatte lediglich mehrere Autofahrer wegen Falschparkens zu beanstanden. Straftaten wurden keine bekannt. (AZ)

