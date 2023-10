Reitsport

vor 43 Min.

Gold und Silber für Mertinger Reiterinnen

Plus Beim Heimwettkampf gibt es für die Gastgeber viele Erfolge zu feiern. Der Verbandsvorsitzende hebt den Stellenwert Mertingens für den Reitsport in Schwaben heraus.

Von Fabian Kapfer

Die Mannschaft des Reit- und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen erreicht gerade einmal einen Altersdurchschnitt von 15 Jahren - dennoch ist sie in Schwaben die zweitbeste überhaupt. Außerdem gab es für die Reiterinnen Gold und Silber im Einzel bei den Junioren. Für den Gastgeber gab es aber nicht nur für die sportlichen Leistungen Lob, sondern auch für die Verhältnisse auf der Anlage, auf der die Bayerischen Meisterschaften der U21 und die Schwäbischen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten sowie die Schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften stattfanden.

Hugo Enz ist Vorsitzender des Schwäbischen Reitverbandes. Die Anlage in Mertingen sei für die Ausrichtung von Meisterschaften enorm wichtig, sagt er: "Seit Jahren richtet der Verein dieses Turnier für den Schwäbischen Verband aus. Da gehört die Mannschaftsmeisterschaft, aber auch die Einzelmeisterschaft in der Vielseitigkeit dazu." In Schwaben sei das ein einzigartiges Turnier, weil es momentan keine vergleichbare Geländestrecke in dieser Größenordnung gebe, so der Verbandschef. "Die Voraussetzungen für die Prüfungen bringt nur Mertingen mit, deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir das jedes Jahr wieder ausrichten dürfen." Die Zusammenarbeit und die Abwicklung klappe mit den Verantwortlichen des Vereins sehr gut, was auch mit der großen Erfahrung zu tun habe, erklärt Enz.

